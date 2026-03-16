La clonazione vocale, o voice cloning, è una tecnologia che permette di riprodurre fedelmente una voce umana grazie a sistemi di intelligenza artificiale. Questa pratica sta diventando sempre più diffusa, sollevando preoccupazioni legate alla sicurezza e alla privacy. La voce non rappresenta solo un suono, ma anche un insieme di ricordi, emozioni e relazioni affettive, rendendo questa tecnologia un rischio potenziale in ambiti sensibili.

La voce non è solo un suono prodotto dalla vibrazione delle corde vocali, ma è anche famiglia, affetti, luoghi, ricordi, emozione. È un prisma di dettagli che caratterizza noi stessi, le persone che amiamo e quelle che costellano la nostra vita, e che non può essere eguagliata. Proprio come un’impronta digitale. O almeno così pensavamo, fino all’avvento del voice cloning, la clonazione vocale che sta divenendo sempre di più un rischio concreto, per tutti noi. Scopriamo di cosa si tratta e quali conseguenze comporta. Vi raccomandiamo. Deepfake: è possibile riconoscere i contenuti falsi creati dall'AI?. Il termine deepfake deriva dalla crasi delle parole inglesi "deep learning", tecnica di intelligenza artificiale che tenta di eguagliare il cervell. 🔗 Leggi su Robadadonne.it

© Robadadonne.it - Voice cloning: cos’è la clonazione vocale e perché è diventata un rischio reale

Chiamate mute e clonazione vocale: cosa c’è da sapere per proteggersiOggi anche un semplice “Pronto?” può trasformarsi in un campione audio utile a clonare la nostra voce con l’Intelligenza artificiale.

La truffa della voce clonata: come funziona e perché è pericolosa

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