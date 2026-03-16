Nikola Vlasic, centrocampista del Torino, ha parlato in vista della sfida contro il Milan, definendola una partita difficile. Ha aggiunto che la squadra lavora bene e si prepara con attenzione per affrontare l’avversario. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate in anticipo rispetto alla partita, senza ulteriori commenti su motivazioni o strategie.

Nikola Vlasic, calciatore del Torino, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni al termine di Torino-Parma, gara vinta 4-1 dal toro. La squadra di Roberto D’Aversa incontrerà il Milan alla prossima giornata a San Siro. Ecco, di seguito, le sue parole in merito: «Sappiamo che non siamo quelli di Genova, abbiamo vinto con la Lazio, pure col Napoli abbiamo fatto una buona partita. Se mi diverto? Sì, io sto bene fisicamente, negli ultimi anni non ero al 100% fisicamente, ora mi sento più forte, ma ciò che conta è sempre la squadra». LEGGI ANCHE: Milan in prestito: Zeroli ancora infortunato. Comotto sempre più titolare. Chukwueze . Sul Milan: «Dopo una bella vittoria spesso siamo caduti, ora dobbiamo continuare a fare risultati. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Vlasic avvisa il Milan: “Partita tosta, ma noi lavoriamo bene”

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