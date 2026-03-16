Vittoria ma senza bonus I Cavalieri perdono la vetta

I Cavalieri Union hanno vinto la partita contro San Benedetto con il punteggio di 22 a 12, ma non hanno ottenuto il bonus offensivo. La squadra ha schierato Castellana, Nistri, Marioni e Pancini, quest'ultimo entrato al 48’. Con questa vittoria, i Cavalieri perdono la prima posizione in classifica. La partita si è svolta senza ulteriori eventi rilevanti da segnalare.

Cavalieri Union 22 San Benedetto 12 CAVALIERI UNION: Castellana, Nistri, Marioni, Pancini (48’ Puglia), Fondi, Dabizzi, Renzoni (60’ Bencini), Facchini, Dalla Porta (60’ Trivilino), Righini, Castellani (56’ Tizzi), Mardegan (60’ Attucci), Giagnoni (48’ Sassi), Di Leo (60’ Scuccimarra), Rudalli (55’ Sansone) All: Chiesa. UNIONE RUGBY SAN BENEDETTO: Vaccari, Capone, D’Agostino, Nabalarua, Palavezzati, Pelozzi, Baronio, Paoloni, Gianfreda, Laabbar, Fratalocchi, Del Prete (60’ Galletti, Di Marcantonio, Gimenez (57’ Pellei), Trozzola (55’ Falsetta); All: Lobrauco. Arbitro: Dante D’Elia (Bari). Assistenti: Vincenzo Iavarone (Perugia), Acciari Paolo (Perugia). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vittoria ma senza bonus. I Cavalieri perdono la vetta Articoli correlati Virtus Entella-Frosinone 1-1, i giallazzurri la pareggiano nel finale ma perdono la vetta. Le pagelleIl Frosinone evita la sconfitta all’ultimo respiro nella 22ª giornata di Serie B, strappando un pareggio sul campo della Virtus Entella. Contenuti e approfondimenti su Vittoria ma senza bonus I Cavalieri... Discussioni sull' argomento Atalanta, quanto varrebbe l'impresa contro il Bayern; Francia, Scozia, Irlanda: come si vince il Sei Nazioni? Tutti i calcoli e i possibili scenari dell’ultima giornata; Sei Nazioni, brusco risveglio per l’Italia: azzurri sommersi a Cardiff dal Galles; Sei Nazioni, l’Italia a caccia di record contro il Galles. Capoterra vince ma senza bonus : Rho battuto 17-7L’Amatori Rugby Capoterra conquista la prima vittoria interna del 2026 superando il Rugby Rho per 17-7 nella gara valida per l’ottava giornata del campionato di Serie B. Un risultato prezioso che ... unionesarda.it Pallavolo A2F - Zannoni: "Sono contenta della vittoria, ma dobbiamo crescere nella continuità di gioco" x.com E' anche un po' italiana la vittoria dell'Oscar come miglior corto live action di "Two People Exchanging Saliva" (premiato e aequo con "The singers"). La bolognese Valentina Merli è infatti coproduttrice di minoranza del film breve. "Questa statuetta è pesante, - facebook.com facebook