Visnadi e il paradosso Scudetto | l’Inter allunga tra veleni polemiche e silenzi

L’Inter si trova al centro di un clima di tensioni e polemiche, con veleni e silenzi che accompagnano le recenti vicende. Dopo la sconfitta del Milan contro la Lazio, un commentatore ha espresso le sue opinioni sul momento della squadra nerazzurra, evidenziando le difficoltà e il clima di incertezza che si respira attorno alla società. La situazione resta al centro dell’attenzione nel mondo del calcio italiano.

Inter News 24 LE TOP NEWS DI OGGI SULL’INTER (IN AUDIO) Visnadi, sulle colone del Giornale, parla così dell’Inter dopo la sconfitta del Milan per mano della Lazio: ecco le sue parole. In un weekend che sembrava poter riaprire i giochi, l’ Inter di Cristian Chivu si ritrova paradossalmente più forte di prima. Nonostante il pareggio interno contro l’Atalanta, la contemporanea caduta del Milan all’Olimpico permette ai nerazzurri di portare il vantaggio a 8 lunghezze. Gianni Visnadi, sulle pagine del Giornale, analizza questo scenario inaspettato: « Tutto come prima, anzi: meglio di prima per l’Inter, perché guadagna un punto e c’è da giocare una partita in meno. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Visnadi e il paradosso Scudetto: l’Inter allunga tra veleni, polemiche e silenzi Articoli correlati Inter, il paradosso europeo: tra sogno Scudetto e crisi ChampionsL'analisi del crollo nerazzurro in Europa e il confronto con le grandi d'Europa nel commento di Andrea Cecchi. Leggi anche: Inter-Juve, Moratti commenta il caso Bastoni-Kalulu tra Scudetto e polemiche