Visita ai tetti del Duomo a 40 metri di altezza con vista mozzafiato su centro storico e Vesuvio

Lunedì 30 marzo 2026, alle ore 11:30, nel cortile del MUDD, nel nuovo infopoint della Cattedrale di Napoli, si terrà l’inaugurazione del percorso di visita ai tetti del Duomo. La visita permette di salire fino a 40 metri di altezza, offrendo una vista panoramica sul centro storico e sul Vesuvio. È possibile accedere a questa esperienza attraverso il nuovo punto informativo all’interno della Cattedrale.

L’apertura del percorso sui tetti è resa possibile grazie ai precedenti interventi di restauro realizzati nel 2015 nell’ambito del Grande Progetto “Centro Storico di Napoli, valorizzazione del sito UNESCO” Lunedì 30 marzo 2026, alle ore 11:30, nel nuovo infopoint del MUDD, situato nel cortile della Cattedrale, sarà inaugurato il percorso di visita ai tetti del Duomo di Napoli. L’iniziativa rappresenta un nuovo passo del progetto MUDD – Museo Diocesano Diffuso, promosso dalla Fondazione Napoli C’entro, nato dalla visione della Chiesa di Napoli e realizzato con il sostegno di Fondazione CON IL SUD, Fondazione di Comunità San Gennaro, Fondazione Vismara e Fondazione Alberto e Franca Riva. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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