Virtus Bologna-Olimpia Milano 104-94 | gli highlights

La Virtus Bologna ha battuto l’Olimpia Milano 104-94 nel derby d’Italia di basket. Carsen Edwards ha segnato 28 punti e Derrick Alston Jr. 27. La partita si è svolta davanti a un pubblico numeroso, con entrambe le squadre che hanno dato il massimo sul campo. I giocatori hanno mostrato grande intensità fin dai primi minuti, portando a un risultato finale molto combattuto.

La Virtus Bologna vince il derby d’Italia battendo l’Olimpia Milano 104-94. A guidare le Vu Nere sono i 28 punti di Carsen Edwards e i 27 di Derrick Alston Jr., assoluti protagonisti di una Virtus che segna 30 punti nel primo quarto e altrettanti nell’ultimo: guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Virtus Bologna-Olimpia Milano 104-94: gli highlights Articoli correlati LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 104-94, Serie A basket 2026 in DIRETTA: Edwards e Alston Jr. trascinano le V-nere contro gli acerrimi rivaliCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce qui: la Virtus Bologna vince 104-94 sull’Olimpia Milano e consolida il primato in classifica!... La Virtus batte Milano 104-94, il derby d’Italia va a BolognaBologna, 15 marzo 2026 - Grande prestazione di carattere per la Virtus che in una ribollente Arena batte, netto Milano 104-94, fa suo il derby... Basket Serie A, Virtus Bologna-Olimpia Milano 104-94: gli highlights Aggiornamenti e notizie su Virtus Bologna Olimpia Milano 104 94... Temi più discussi: La Virtus batte Milano e si conferma al 1° posto; Virtus Bologna-Olimpia Milano | La diretta testuale; Virtus Bologna - Olimpia Milano, le curiosità e dove vederla | Serie A LBA 2025/26; Alston fa il play, Edwards fa il fenomeno: Bologna batte Milano 104-94. LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 104-94, Serie A basket 2026 in DIRETTA: Edwards e Alston Jr. trascinano le V-nere contro gli acerrimi rivaliCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:06 Termina qui la nostra diretta Live per questa sera. Grazie a tutti voi, amiche e amici di OA Sport, per ... oasport.it Virtus Bologna vs Olimpia Milano, diretta (7-4 al 2’)CRONACA PRIMO QUARTO: Palla due alzata, si inizia!! Bolmaro viene stoppato da Diouf che poi si fa trovare libero per la schiacciata 2-0, Shields appoggia il 2-2, Edwards da tre subito ... pianetabasket.com LE PAGELLE DEL DERBY La Virtus Bologna batte l'Olimpia Milano: Alston perfetto. Edwards si accende in volata. E che impatto da Ferrari! Dall'altra parte non bastano Ricci e Brooks per un'Olimpia che soffre l'intensità avversaria. I VOTI: https://www.pianet - facebook.com facebook Virtus Bologna-Olimpia Milano 104-94: un vostro commento sulla partita x.com