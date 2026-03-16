Villa Pamphilj visite straordinarie al Casino del Bel Respiro | ecco le prossime date

A Villa Pamphilj sono in programma visite straordinarie al Casino del Bel Respiro, con date già fissate e aperte al pubblico. La villa, uno dei luoghi più frequentati di Roma, richiama ogni giorno sia residenti che visitatori dall'estero, che si fermano ad ammirare il suo paesaggio e le sue strutture storiche. Le visite permettono di scoprire parti della villa generalmente non accessibili, offrendo un’occasione unica di approfondimento.

È uno dei luoghi più amati e fotografati della Capitale, meta quotidiana di romani e turisti che restano ogni volta incantati dalla sua bellezza senza tempo. Villa Pamphilj continua a essere un punto di riferimento per chi cerca natura, arte e storia nel cuore di Roma. Tra viali alberati, giardini seicenteschi e panorami mozzafiato, custodisce un autentico gioiello architettonico: il Casino del Bel Respiro, conosciuto anche come Casino del Bel Respiro. Un capolavoro voluto da Innocenzo X. Il Casino, detto anche “dell’Algardi”, fu realizzato per volere di Innocenzo X (Giovanni Battista Pamphilj), che ne commissionò la costruzione a partire dal 1644 come residenza di rappresentanza immersa nel verde della villa lungo via Aurelia Antica, nelle vicinanze delle arcate dell’acquedotto. 🔗 Leggi su Funweek.it

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