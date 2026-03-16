VIDEO Teatro pieno per l’evento sul ‘No’ | Policastro e Montanari escono per parlare alla folla

Un teatro di Napoli si riempie in attesa dell’inizio di un evento sul ‘No’, con una folla numerosa che si raduna all’esterno del teatro Diana. Policastro e Montanari sono usciti per parlare con il pubblico, creando un momento di confronto diretto. La sala è quasi piena e l’atmosfera è carica di attesa mentre le persone si preparano a seguire gli interventi in programma.

Tempo di lettura: 8 minuti Folla all’esterno del teatro Diana a Napoli dove sta per iniziare l’iniziativa a sostegno del No al referendum sulla riforma della giustizia, con la partecipazione tra gli altri del procuratore di Napoli Nicola Gratteri, del procuratore generale presso la Corte d’Appello Aldo Policastro e di Raffaele Cantone, procuratore capo di Perugia. Gremito il teatro in ogni ordine di posto, ai tanti che si trovano ancora all’esterno è stato impedito l’accesso per motivi di sicurezza. Per spiegare le ragioni dell’impossibilità a fare entrare tutti è stato richiesto l’intervento delle forze dell’ordine che si sono posizionate davanti l’ingresso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - VIDEO/ Teatro pieno per l’evento sul ‘No’: Policastro e Montanari escono per parlare alla folla Articoli correlati Lezione del giudice Vitelli. Folla alla Villa Bertelli per parlare di Garlasco"Cosa ha significato per me il caso Garlasco? Mi sono sentito come il calciatore chiamato a battere un rigore. Golfo di Policastro, nuovo crollo sulla Sp 82 a Policastro BussentinoSale la preoccupazione per le condizioni in cui versa la Strada Provinciale 82, che collega Policastro Bussentino al capoluogo Santa Marina. Tutto quello che riguarda Teatro pieno Discussioni sull' argomento Una vita insieme, Teatro Comunale pieno per la festa delle coppie sposate da 50, 60 e 70 anni; Teatro pieno ad Arcidosso per Davide Lazzaretti; Timothée Chalamet ha fatto infuriare il mondo del balletto e dell’opera; Tuttaluce, nuovo singolo di Rose Villain. Testo, video, pagelle. Referendum giustizia, teatro pieno per evento sul No a Napoli: forze ordine bloccano l'ingressoFolla all'esterno del teatro Diana a Napoli dove sta per iniziare l'iniziativa a sostegno del No al referendum sulla riforma della ... msn.com Un teatro pieno. Oltre 200 persone. Un silenzio intenso che raccontava emozione, ascolto e consapevolezza. Domenica 15 marzo al Teatro Petrella di Longiano abbiamo vissuto insieme un pomeriggio speciale con “Voci nel silenzio: luci e ombre dell’endo - facebook.com facebook