VIDEO Casa-Tevez è senza senso! Piscina paradisiaca spa sotterranea e cimeli incredibili

Carlos Tevez ha mostrato la sua villa in un video, con una piscina grande, una spa sotterranea e cimeli sportivi. L’ex attaccante, che ha giocato in club come Manchester United, Manchester City, Juventus e Boca Juniors, ha invitato l’ex compagno Patrice Evra a visitarla. Nel filmato, il francese si stupisce di fronte a ciò che vede e non riesce a credere ai propri occhi.