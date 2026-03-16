VIDEO Casa-Tevez è senza senso! Piscina paradisiaca spa sotterranea e cimeli incredibili
Carlos Tevez ha mostrato la sua villa in un video, con una piscina grande, una spa sotterranea e cimeli sportivi. L’ex attaccante, che ha giocato in club come Manchester United, Manchester City, Juventus e Boca Juniors, ha invitato l’ex compagno Patrice Evra a visitarla. Nel filmato, il francese si stupisce di fronte a ciò che vede e non riesce a credere ai propri occhi.
Carlos Tevez, ex attaccante di Manchester United, Manchester City, Juventus e Boca Juniors, ha aperto le porte della sua villa all'ex compagno Patrice Evra: neppure il francese crede ai suoi occhi! Guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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