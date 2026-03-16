Victor von Doom e Steve Rogers sono stati scelti come presentatori agli Oscar, pochi mesi dopo il loro scontro in Avengers: Doomsday. Chris Evans e Robert Downey Jr. sono stati coinvolti come attori protagonisti nella presentazione. La cerimonia si è svolta con i due personaggi che hanno partecipato alla conduzione dell’evento, attirando l’attenzione del pubblico.

A nove mesi dallo scontro tra Steve Rogers e Victor von Doom in Avengers: Doomsday, Chris Evans e Robert Downey Jr. sono tornati insieme sul palco degli Academy Awards. I due attori del MCU, che non condividevano la scena nell’universo Marvel dal 2019 con Avengers: Endgame, si sono riuniti per presentare i premi Oscar alla Miglior Sceneggiatura Non Originale e alla Miglior Sceneggiatura Originale. Per i fan Marvel è stato un momento divertente: i due hanno scherzato tra loro sul palco, con Evans che ha preso in giro Downey dicendo che non gli aveva fatto nessun regalo per il 14° anniversario del loro primo film MCU insieme, The Avengers. Dopo aver consegnato il primo premio, Downey Jr. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Victor von Doom e Steve Rogers tra i presentatori degli Oscar

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