Lunedì 16 marzo 2026 alle 20:30 si gioca Vicenza-Inter U23, con le formazioni ufficiali e i convocati già annunciati. La partita si svolge allo stadio “Lane”, dove il Vicenza di Gallo si prepara alla possibile promozione in Serie B, che potrebbe essere ufficializzata già in questa occasione. La sfida vede in campo anche l’Inter U23 guidata dall’ex calciatore Vecchi.

IL Vicenza di Gallo di fatto aspetta solo la matematica certezza della promozione in serie B, che potrebbe anche arrivare quest’oggi nella sfida contro l’Inter U23 dell’ex Vecchi. I berici vengono da 2 KO interni consecutivi che ne hanno macchiato un cammino altrimenti straordinario, ma la mancanza di un vero avversario ha permesso loro comunque di allungare e portarsi a +18 sul. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Vicenza-Inter U23 (lunedì 16 marzo 2026 ore 20:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Tutto pronto per la festa del “Lane”

Articoli correlati

Vicenza-Inter U23 (lunedì 16 marzo 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici, convocati. In casa Lane Rossi tutto pronto per festeggiare il ritorno in BIL Vicenza di Gallo di fatto aspetta solo la matematica certezza della promozione in serie B, che potrebbe anche arrivare quest’oggi nella sfida...

Lecco-Inter U23 (lunedì 26 gennaio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici, convocati. Al Rigamonti – Ceppi minuto di silenzio in ricordo del presidente Di NunnoNel girone A della Serie C dietro all’irraggiungibile Vicenza c’è il Lecco di Valente che è impegnato quest’oggi in casa contro l’Inter U23 di Vecchi.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Vicenza Inter U23 lunedì 16 marzo 2026...

Temi più discussi: Biglietti extra esauriti in pochi minuti, quasi 12mila spettori per Vicenza-Inter U23; Dove vedere Vicenza-Inter U23 in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Vicenza-Inter Under 23: formazioni, dove vederla in tv e streaming; Vicenza-Inter U23, più del tutto esaurito: aumentata la capienza dello stadio Menti.

L.R. Vicenza-Inter U23: diretta live e risultato in tempo realeDiretta L.R. Vicenza-Inter U23 di lunedì 16 marzo 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie C ... calciomagazine.net

Diretta Vicenza Inter U23 | Streaming video Rai: sarà promozione? (Serie C, oggi 16 marzo 2026)Diretta Vicenza Inter U23 streaming video Rai oggi, lunedì 16 marzo 2026: orario, quote, probabili formazioni e risultato live in Serie C. ilsussidiario.net

Online il match program di L.R. Vicenza-Inter U23 https://www.calameo.com/read/00581722791ca6556b21f #ForzaLane #ForzaVicenza - facebook.com facebook

Vicenza-Inter U23, la gara sarà trasmessa anche in chiaro x.com