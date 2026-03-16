Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-03-2026 ore 20 | 25

Nella serata del 16 marzo 2026 alle 20:25, Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La redazione ha raccolto le ultime informazioni riguardanti eventuali disagi, chiusure o variazioni nel traffico, offrendo ai conducenti dati utili per pianificare gli spostamenti. La comunicazione si rivolge a chi si trova sulla rete stradale della regione.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per chiamo da raccordo anulare carreggiata interna con te per un incidente Laurentina puntina in esterna invece auto in coda da Roma Fiumicino e la Pontina stavolta per traffico Ci spostiamo rallentamenti nel tratto Urbano della Roma Fiumicino con cose tra l'euro e il ponte della Magliana in direzione del raccordo anulare consolare i rallentamenti in uscita da Roma sulla via Flaminia tra peso del pontiere raccordo anulare sempre uscita verso Roma auto in coda anche sulla Cristoforo Colombo tra Mezzocammino via di Malafede da dare Antolini. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-03-2026 ore 20:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 16:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio iniziamo dal raccordo anulare dove in carreggiata... Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 20:25Astral infomobilità mobilità un servizio della regione Lazio iniziamo dal raccordo anulare in carreggiata esterna con le Veline la Roma Fiumicino e... Approfondimenti e contenuti su Viabilità Roma Regione Discussioni sull' argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-03-2026 ore 11:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-03-2026 ore 11:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-03-2026 ore 07:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-03-2026 ore 17:25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-03-2026 ore 19:10Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo da raccordo anulare carreggiata interna code ... romadailynews.it Viale Roma, è stata prorogata fino a giovedì 19 marzo la chiusura al traffico da viale Verdi a piazzale De Gasperi per risolvere in via definitiva alcune problematiche su vecchie condotte Al termine di questa fase la viabilità ordinaria di viale Roma e corso - facebook.com facebook