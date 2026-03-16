Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-03-2026 ore 19 | 10

Alle 19:10 del 16 marzo 2026, Astral infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. La redazione ha raccolto e condiviso le ultime informazioni fornite dal servizio regionale, che riguarda lo stato delle strade e eventuali disagi lungo le principali arterie della capitale e delle zone limitrofe. L’aggiornamento si rivolge a chi si sposta in questi territori.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo da raccordo anulare carreggiata interna code per traffico tra Flaminia è proprio seguendo tra Centrale del Latte l'abbia in esterna invece auto in coda nei pressi dell'uscita di Ostiense è proprio avanti tra Laurentina diramazione Roma sud ci spostiamo più autostrade sulla A1 Firenze Roma risolto un incidente all'altezza con la circolazione ora tornata regolare rallentamenti anche nel tratto Urbano della Roma Fiumicino tra l'euro e il ponte della Magliana direzione del raccordo anulare per controllare i code uscita sulla via Flaminia... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-03-2026 ore 19:10 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 19:10Astral infomobilità servizio della regione Lazio ha un incidente sulla A1 Roma Napoli tra Colleferro e Anagni direzione Napoli prestare attenzione... Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-03-2026 ore 19:10Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il tratto Urbano... Approfondimenti e contenuti su Viabilità Roma Regione Discussioni sull' argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-03-2026 ore 11:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-03-2026 ore 11:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-03-2026 ore 07:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-03-2026 ore 17:25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-03-2026 ore 18:10Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo da raccordo anulare in carreggiata interna ... romadailynews.it I lavori dell’Arst per la metropolitana leggera proseguono in via Roma e sarà interessata la corsia preferenziale. Da lunedì 16 marzo realizzeremo due rotatorie nelle piazze Deffenu e Amendola, migliorando la viabilità. Con la chiusura della corsia preferenzial - facebook.com facebook