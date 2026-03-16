Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-03-2026 ore 15 | 25

Alle ore 15:25 del 16 marzo 2026, Astral infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio. La redazione di infomobilità ha trasmesso le ultime notizie riguardanti la situazione del traffico e eventuali interventi in corso nella regione. Il servizio si rivolge agli utenti che desiderano informazioni puntuali sulla mobilità locale.

Astral infomobilità saluto dalla redazione di infomobilità un servizio della regione Lazio a chiamo dalla diramazione Roma Nord con un incidente all'altezza del Bivio con la A1 Roma Firenze in direzione del raccordo anulare al momento non si registrano cose ma si raccomanda Comunque la massima prudenza ci sentiamo sul Raccordo Anulare carreggiata interna code per traffico tra Nomentana e la Roma Teramo in esterna cresciuto in coda tra Laurentina la diramazione Roma Sud come anche sul tratto Urbano della A24 a partire dal raccordo anulare fino a Tor Cervara in direzione della tangenziale est e infine per il trasporto pubblico ancora sospesa... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-03-2026 ore 15:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-03-2026 ore 16:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare in... Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 16:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio iniziamo dal raccordo anulare dove in carreggiata... Una selezione di notizie su Viabilità Roma Regione Discussioni sull' argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-03-2026 ore 11:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-03-2026 ore 11:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-03-2026 ore 07:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-03-2026 ore 17:25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-03-2026 ore 13:25Astral infomobilità Un saluto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Siamo dalla raccordo in interna incidente risolto tra ... romadailynews.it