Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-03-2026 ore 13 | 25

Alle ore 13:25 del 16 marzo 2026, Astral infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. La redazione di Astral ha comunicato le ultime notizie sul traffico e le condizioni stradali, offrendo informazioni utili a chi si trova in transito. Il servizio si rivolge a automobilisti e pendolari che desiderano conoscere lo stato delle strade in tempo reale.

Astral infomobilità Un saluto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Siamo dalla raccordo in interna incidente risolto tra Laurentina e del mare permangono Comunque code a tratti prestare attenzione e come anche sul tratto Urbano della A24 partire da posto Accendi lezione della tangenziale est in entrata ancora traffico rallentato sulla Salaria dalla raccordo al centro di Roma e neanche all'altezza di Monterotondo nelle due direzioni più assurde code sulla Nettunense all'altezza di Pavona anche qui due sensi di marcia è sempre nelle due direzioni code sulla Casilina altezza finocchio sulla Cassia tra la sorte... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-03-2026 ore 13:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-03-2026 ore 16:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio a 1 Roma Napoli a causa di un... Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 13:25Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio incidenti in A1 sulla direttrice... Altri aggiornamenti su Viabilità Roma Regione Discussioni sull' argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-03-2026 ore 07:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-03-2026 ore 11:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-03-2026 ore 11:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-03-2026 ore 07:25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-03-2026 ore 12:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio Partiamo dalla raccordo anulare ... romadailynews.it Viale Roma, è stata prorogata fino a giovedì 19 marzo la chiusura al traffico da viale Verdi a piazzale De Gasperi per risolvere in via definitiva alcune problematiche su vecchie condotte Al termine di questa fase la viabilità ordinaria di viale Roma e corso - facebook.com facebook