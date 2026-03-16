Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-03-2026 ore 11 | 25

Oggi alle 11:25, Astral Infomobilità ha diffuso gli aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio, fornendo informazioni sulla situazione del traffico e eventuali disagi. La comunicazione viene direttamente dalla redazione di Astral Infomobilità, che monitora costantemente le condizioni delle strade e trasmette le notizie agli utenti in tempo reale.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in via di regolarizzazione rispetto alle primissime ore del mattino la chiamo dalla raccordo anulare con le sulla carreggiata interna tra le uscite per la diramazione Roma Sud per la circolazione regolare code per traffico intenso sul tratto Urbano della A24 a partire da Portonaccio e verso la tangenziale est o in entrata traffico rallentato sulla famiglia e sulla Salaria Dallara parlare verso il centro di Roma oppure anche sulla 91 Roma Fiumicino all'altezza della ANSA del Tevere sempre verso il centro code sulla Nettunense. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-03-2026 ore 11:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-03-2026 ore 16:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo sulla A1 Firenze Roma un... Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 11:25Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla Urbano della Roma Teramo... Aggiornamenti e notizie su Viabilità Roma Regione Discussioni sull' argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-03-2026 ore 07:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-03-2026 ore 11:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2026 ore 12:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-03-2026 ore 11:25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-03-2026 ore 11:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in via di regolarizzazione rispetto ... romadailynews.it Viale Roma, è stata prorogata fino a giovedì 19 marzo la chiusura al traffico da viale Verdi a piazzale De Gasperi per risolvere in via definitiva alcune problematiche su vecchie condotte Al termine di questa fase la viabilità ordinaria di viale Roma e corso - facebook.com facebook