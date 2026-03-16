Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-03-2026 ore 09 | 40

Alle 09:40 del 16 marzo 2026, Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. La redazione ha fornito informazioni sullo stato attuale delle strade e delle principali arterie di trasporto, offrendo un quadro dettagliato delle condizioni del traffico in tempo reale. Il servizio si rivolge a chi utilizza quotidianamente i mezzi pubblici e privati nella zona.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio per annullare code sulla carreggiata interna tra le uscite per la diramazione Roma sud della Appia in esterna cosa tratti tra Roma Fiumicino e Appia tra Casilina e Tiburtina cosa tratti sempre per traffico sul tratto Urbano della A24 a partire dal raccordo anulare verso la tangenziale est e nella direzione opposta ancora a partire da Tor Cervara alla raccordo anulare traffico intenso e code anche sulla 91 Roma Fiumicino partire dal ANSA del Tevere fino alla Colombo verso il centro di Roma in entrata traffico rallentato sulla. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-03-2026 ore 09:40 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2026 ore 09:40Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare in... Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 09:40Astral infomobilità Un saluto Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio ho risolto l'incidente sulla A1... Una selezione di notizie su Viabilità Roma Regione Discussioni sull' argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-03-2026 ore 11:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-03-2026 ore 07:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-03-2026 ore 11:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-03-2026 ore 11:25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-03-2026 ore 09:10Astral infomobilità saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la situazione del traffico è ancora ... romadailynews.it Viale Roma, è stata prorogata fino a giovedì 19 marzo la chiusura al traffico da viale Verdi a piazzale De Gasperi per risolvere in via definitiva alcune problematiche su vecchie condotte Al termine di questa fase la viabilità ordinaria di viale Roma e corso - facebook.com facebook