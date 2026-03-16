Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-03-2026 ore 09 | 10

Alle 09:10 del 16 marzo 2026, Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. Il servizio fornisce informazioni sullo stato delle strade e sulla circolazione, rivolgendosi ai cittadini che si spostano in città e dintorni. La comunicazione viene trasmessa dalla redazione di Astral Infomobilità, impegnata a mantenere aggiornata la pubblica opinione sulle condizioni del traffico locale.

Astral infomobilità saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la situazione del traffico è ancora intensa sulle principali strade della nostra regione soprattutto verso la capitale e partiamo dalla raccordo anulare Dove troviamo in carreggiata interna tra le uscite diramazione Roma sud da Salaria e Nomentana in esterna code a tratti da Cassia Aurelia è più avanti tra Roma Fiumicino e Appia rallentamenti Poi tra Casilina e Tiburtina cosa tratti sempre per traffico intenso sul tratto Urbano della Roma Teramo a partire dalla raccordo verso la tangenziale est e nella direzione opposta così a. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-03-2026 ore 09:10 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2026 ore 09:10Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare... Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 09:10Astral infomobilità di nuovo trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio di saggina uno sulla direttrice Firenze... Contenuti utili per approfondire Viabilità Roma Regione Discussioni sull' argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-03-2026 ore 07:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-03-2026 ore 11:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2026 ore 12:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-03-2026 ore 11:25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-03-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla carreggiata interna del raccordo ... romadailynews.it Viale Roma, è stata prorogata fino a giovedì 19 marzo la chiusura al traffico da viale Verdi a piazzale De Gasperi per risolvere in via definitiva alcune problematiche su vecchie condotte Al termine di questa fase la viabilità ordinaria di viale Roma e corso - facebook.com facebook