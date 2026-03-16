Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-03-2026 ore 07 | 25

Alle 07:25 di oggi, Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio, offrendo le ultime notizie sulla circolazione stradale. La comunicazione è stata trasmessa dalla redazione di Astral Infomobilità, che fornisce informazioni in tempo reale sulla situazione del traffico nella regione. L’aggiornamento riguarda le condizioni attuali delle strade e eventuali criticità.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra le uscite per la diramazione Roma sud e l'abbia in entrata verso Roma traffico rallentato sulla Flaminia e sulla Salaria dal raccordo verso il centro di Roma sulla famiglia cuore anche all'altezza di Malborghetto code a tratti sempre per traffico intenso sul tratto Urbano della A24 a partire da Tor Vergata verso la tangenziale est code piaciuto sulla Pontina tra 6 Castel Romano verso Roma e anche sulla Appia 3 a via dei Laghi e raccordo anulare infine code sulla... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-03-2026 ore 07:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-03-2026 ore 16:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Salaria per la presenza di un cantiere... Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-03-2026 ore 07:25Roma Film Music Festival al via dal 16 marzo: da Piero Umiliani all’esclusiva di Star Wars, tornano i grandi protagonisti delle colonne sonore video... Approfondimenti e contenuti su Viabilità Roma Regione Discussioni sull' argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-03-2026 ore 07:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-03-2026 ore 11:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-03-2026 ore 07:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-03-2026 ore 11:25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-03-2026 ore 16:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare in ... romadailynews.it Viale Roma, è stata prorogata fino a giovedì 19 marzo la chiusura al traffico da viale Verdi a piazzale De Gasperi per risolvere in via definitiva alcune problematiche su vecchie condotte Al termine di questa fase la viabilità ordinaria di viale Roma e corso - facebook.com facebook