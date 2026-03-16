Via Soderini ’ripronta’ a fine mese Le Civiche | Aprite una corsia

A fine mese riprenderanno i lavori di ripristino in via Soderini, dopo il cedimento della carreggiata all’Aspio di Osimo. Le Civiche hanno richiesto di aprire una corsia per agevolare il traffico durante le operazioni di sistemazione. Le operazioni sono in corso per riparare la strada danneggiata, che ha causato disagi alla viabilità locale.

Sono iniziati i lavori di ripristino dopo il cedimento della carreggiata in via Soderini all’Aspio di Osimo. I residenti hanno mostrato grande preoccupazione per il movimento di terra e la chiusura del tratto. Società Autostrade, che sta svolgendo l’intervento, aveva eseguito la riprofilatura degli argini del torrente ma con le numerose piogge di questo inverno alcune porzioni di terreno riportato si era spostate ed è quindi stato necessario un periodo di assestamento per completare il cantiere. Società Autostrade assicura che i lavori svolti sono a regola d’arte e garantiranno la sicurezza dell’alveo dell’Aspio tracimato a settembre 2024. Per fine mese la strada dovrebbe essere riaperta al traffico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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