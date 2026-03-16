L’ingresso lato Manarola della Via dell’Amore è attualmente chiuso. Nelle ultime settimane si è verificato uno scontro tra il Comune e i proprietari privati dell’area vicina al percorso. Durante questo periodo, si è staccata una frana che ha coinvolto il sentiero. La situazione ha portato alla temporanea interdizione dell’accesso al tratto interessato.

Rimane chiuso l’ingresso lato Manarola della Via dell’Amore, che nelle ultime settimane ha vissuto anche uno scontro tra l’amministrazione comunale e i privati proprietari dell’area adiacente l’itinerario, dal quale si è staccata una frana che ha interessato il percorso. "Il dissesto interessa una porzione di versante di proprietà privata, circostanza che comporta significative complessità procedurali nella gestione dei rapporti tra l’ente e il proprietario dell’area – spiega il Comune in una nota –. Nonostante il Comune abbia più volte sollecitato il privato all’esecuzione degli interventi di propria competenza, e fosse pronto a intervenire tramite la ditta incaricata dall’ente, l’accesso all’area è stato impedito dal proprietario, determinando ritardi nella messa in sicurezza che a distanza di un mese non si è ancora conclusa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Via dell’Amore, lite tra il Comune e i privati

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