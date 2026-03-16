Verifiche dei carabinieri nel settore alimentare | sanzionate una panineria e una gastronomia

I carabinieri di Catania, insieme ai Nas, hanno condotto controlli nelle attività di vendita di alimenti e bevande. Durante le verifiche, una panineria e una gastronomia sono state sanzionate per irregolarità igienico-sanitarie. Le operazioni rientrano in un servizio volto a garantire il rispetto delle normative nel settore alimentare.

Ai due titolari delle attività, entrambe nel centro storico, sono state contestate violazioni amministrative per un totale di 4.000 euro Durante le verifiche sono state accertate irregolarità legate alla mancata applicazione delle procedure di autocontrollo alimentare previste dalla normativa vigente. In particolare, i controlli hanno riguardato una panineria situata in via Etnea. Il titolare, un 29enne residente a Catania, è stato sanzionato poiché, al termine dell’ispezione, è stata riscontrata la mancata attuazione delle procedure di autocontrollo previste dal sistema Haccp. Una violazione analoga è stata accertata anche in una gastronomia etnica nei pressi di piazza Dante. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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