Venezia-Padova martedì 17 marzo 2026 ore 20 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati Gol da ambo le parti nel derby veneto

Martedì 17 marzo 2026 alle 20:00 si gioca il derby veneto tra Venezia e Padova. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, con i convocati pronti per la partita. Entrambe le squadre puntano a conquistare i tre punti, e si prevede che entrambe le formazioni possano segnare, dato che ci sono stati gol da ambo le parti nelle ultime sfide.