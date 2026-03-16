Venezia-Padova martedì 17 marzo 2026 ore 20 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati Gol da ambo le parti nel derby veneto
Martedì 17 marzo 2026 alle 20:00 si gioca il derby veneto tra Venezia e Padova. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, con i convocati pronti per la partita. Entrambe le squadre puntano a conquistare i tre punti, e si prevede che entrambe le formazioni possano segnare, dato che ci sono stati gol da ambo le parti nelle ultime sfide.
Il Venezia di Stroppa dopo lo 0 a 0 contro la Sampdoria cerca di tornare alla vittoria nella sfida interna contro il neopromosso Padova di Andreoletti. Un pareggio che permette di mantenere il primato solitario con il Monza che incalza ad un solo punto di distacco, con il Frosinone adesso a 5 lunghezze. Sono 12 le vittorie nelle ultime 16 gare per. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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