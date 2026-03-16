Venezia | navigazione ridotta per il referendum del 2026

Tra sabato 21 e lunedì 23 marzo 2026, a Venezia, la navigazione sarà limitata a causa della partecipazione del personale ACTV ai seggi per il referendum costituzionale. La modifica alle rotte e alle corse riguarda le attività di trasporto pubblico via acqua, che subiranno una riduzione durante questa finestra temporale. La decisione coinvolge il servizio di navigazione della città, influendo sugli spostamenti dei cittadini e dei visitatori.

La navigazione a Venezia subirà una significativa rimodulazione tra sabato 21 e lunedì 23 marzo 2026 a causa della partecipazione del personale ACTV ai seggi elettorali per il referendum costituzionale. Il servizio di trasporto pubblico vedrà sospensioni parziali e modifiche orarie su diverse linee, con l’obiettivo di garantire sia la democrazia che la mobilità cittadina. Le limitazioni colpiranno prevalentemente le tratte lagunari, mentre sulla terraferma non sono previste variazioni immediate. La gestione operativa si basa su un livello di adesione al servizio dei dipendenti che ha portato a ridefinire gli orari delle corse, creando un equilibrio delicato tra dovere civico e necessità di spostamento della popolazione locale e turistica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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