Vangelo del 16 marzo 2026 | Va’ tuo figlio vive

Il Vangelo del 16 marzo 2026 riporta la frase «Va’, tuo figlio vive» e viene commentato da don Luigi Maria Epicoco. La lettura invita a riflettere sulla potenza delle parole e sulla fiducia in un messaggio di speranza. La giornata inizia con questa riflessione, che si basa sul testo sacro e sulla interpretazione del sacerdote.

Meditiamo il Vangelo del 16 marzo 2026, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore che ci viene offerta da don Luigi Maria Epicoco. Un padre disperato chiede a Nostro Signore di salvare suo figlio, malato. Gesù gli dice solo una parola:«Tuo figlio vive». Si tratta di un Vangelo che mostra come la fede sia sempre il motore di tutto. In quel tempo, Gesù partì dalla Samarìa per la Galilea. Gesù stesso infatti aveva dichiarato che un profeta non riceve onore nella propria patria. Quando dunque giunse in Galilea, i Galilei lo accolsero, perché avevano visto tutto quello che aveva fatto a Gerusalemme, durante la festa; anch’essi infatti erano andati alla festa. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Vangelo del 16 marzo 2026: «Va’, tuo figlio vive» Articoli correlati Vangelo del 16 febbraio 2026: «Perché questa generazione chiede un segno?»Meditiamo il Vangelo del 16 febbraio 2026, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore che ci viene offerta da don... Vangelo del 1° marzo 2026: trasfigurazione di GesùMeditiamo il Vangelo del 1° marzo 2026, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore che ci viene offerta da don Luigi... Il VANGELO di lunedì 16 marzo - Gv 4,43-54: Va', tuo figlio vive Una selezione di notizie su Vangelo del 16 marzo 2026 Va' tuo... Temi più discussi: Affidarsi a Gesù apre lo spazio al miracolo - 16 marzo 2026; Lunedì 16 marzo 2026 | Cristina Arcidiacono commenta il Vangelo del giorno; Commento alla Parola per la IV Domenica di Quaresima /A – 15 marzo 2026; Tornare a vedere | Commento al Vangelo di Domenica 15 Marzo – IV di Quaresima. Affidarsi a Gesù apre lo spazio al miracolo - 16 marzo 2026Il funzionario del re, di cui parla il Vangelo di oggi, è un uomo che possiede molto potere. Eppure la vita, a volte, ci ricorda con forza che possiamo occupare anche i posti più importanti di questo ... famigliacristiana.it Vangelo del 15 marzo 2026: «Ero cieco e ora ci vedo»Iniziamo la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore che ci viene offerta da don Luigi Maria Epicoco. lalucedimaria.it Il funzionario del re, di cui parla il Vangelo di oggi, è un uomo che possiede molto potere. Eppure la vita, a volte, ci ricorda con forza che possiamo occupare anche i posti più importanti di questo mondo senza essere per questo messi al riparo dalle tragedie d - facebook.com facebook Ilario e Taziano. Il Vangelo unisce culture e popoli oltre tutti i confini (a cura di Matteo Liut). Non c’è confine che possa fermare l’amore del Dio di Gesù Cristo, non c’è cultura che non possa accogliere il suo messaggio. È un messaggio attuale e profetico quell x.com