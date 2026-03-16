San Casciano Val di Pesa, 16 marzo 2026 – Brutta sorpresa da parte del personale scolastico all'apertura della scuola primaria di San Casciano in Val di Pesa "Il Principe" questa mattina, lunedì 16 marzo. Ignoti si sono introdotti nel plesso scolastico, vandalizzando sembra alcune aule. Tutti gli scolari stanno tenendo comunque le lezioni senza nessun apparenti disagi. I carabinieri della Stazione di San Casciano sono entrati all'interno del plesso insieme agli uomini della sezione scientifica per rilevare qualsiasi indizio per risalire ai malfattori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vandali a scuola, aule devastate. Carabinieri al lavoro per risalire agli autori

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