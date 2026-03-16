Valsa equlibri da spezzare Dagli opposti al servizio

Alberto Giuliani ha commentato con un sorriso a metà una partita in cui Modena ha avuto l'opportunità di vincere, ma è stata fermata da Mandiraci nell'ultimo punto. La partita si è conclusa con un risultato che ha spezzato gli equilibri tra opposti, lasciando un senso di tensione tra le squadre coinvolte. Giuliani ha commentato la situazione subito dopo che la gara 2 si è conclusa.

Chi la fa l’aspetti, è stato il commento col sorriso a mezza bocca di Alberto Giuliani, appena messo a terra da Mandiraci l’ultimo punto di una gara 2 che Modena poteva vincere. Così come, però, poteva perdere gara 1. Insomma, palla al centro, con l’impressione che Modena sia più compassata di Piacenza, meno fluttuante negli umori, ma i biancorossi, quando esprimono il loro gioco migliore, possano avere qualcosa in più. Regnerà l’equilibrio anche in gara 3? Buchegger-Bovolenta. Le prestazioni dei due opposti si sono incrociate. Buchegger, pur in calo durante il match, aveva dominato gara 1 coi suoi 8 ace (1 soltanto sabato), mentre Bovolenta aveva faticato non poco a reggere lo sforzo fisico dal terzo set in avanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Valsa, equlibri da spezzare. Dagli opposti al servizio Articoli correlati "Valsa ha trovato il servizio. E noi siamo andati sotto"La Gas Sales Piacenza è uscita molto delusa dal match del PalaPanini, consapevole di aver avuto una grande occasione per invertire subito il fattore... Leggi anche: Al referendum Marina Berlusconi voterà sì “per spezzare il giogo che soffoca tutti”. E dà un’altra botta a Tajani: “Serve rinnovamento”