Valentino Rossi lo sfogo della compagna Francesca Sofia | Io tutta rifatta? A parte il seno non ho mai ritoccato nulla

Da ilrestodelcarlino.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesca Sofia Novello, modella e digital creator di 32 anni, ha condiviso su Instagram un messaggio in risposta alle persone che le hanno chiesto se si sia sottoposta a interventi di chirurgia plastica. Nel testo, ha chiarito di aver fatto solo un intervento al seno e ha sottolineato l’importanza di prendersi cura di sé stessi. La pubblicazione ha attirato l’attenzione di molti follower.

Pesaro, 16 marzo 2026 – Francesca Sofia Novello, modella e digital creator di 32 anni, ha pubblicato su Instagram un lungo messaggio su chi le dà della rifatta e sull’importanza di prendersi cura di se stessi. La compagna del campione della MotoGp Valentino Rossi, mamma di Giulietta e Gabriella (che hanno rispettivamente 4 anni e 1 anno), ha risposto a dei post come questo: “ Eri molto più bella. Ora sei come tutte le altre, piena di chirurgia”.  “Conserva sempre il tuo spirito autentico”: Elettra Lamborghini e il messaggio commovente della mamma a Verissimo La risposta delle Novello sulla chirurgia. Tra i post che ha portato come esempio c’è anche: “Questa ragazza non ha più nulla di naturale”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Valentino Rossi, lo sfogo della compagna Francesca Sofia: “Io tutta rifatta? A parte il seno non ho mai ritoccato nulla”

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