Valentina Merli è l’unica italiana a ricevere una nomination agli Oscar, e durante la cerimonia ha espresso il suo punto di vista sulla situazione culturale nel nostro paese, affermando che la cultura viene lasciata sola. La sua presenza a Hollywood ha portato anche l’attenzione sulla realtà delle produzioni italiane e sul rapporto tra il settore e il sistema di sostegno pubblico e privato.

C’è anche Bologna fra le stelle della lunga notte di Hollywood. Valentina Merli, produttrice cinematografica nata e cresciuta sotto le Due Torri, è stata l’unica italiana a salire sul palco degli Oscar 2026, conquistando la statuetta come miglior cortometraggio live action per il film “Two People Exchanging Saliva”. La vittoria è arrivata poco dopo l’una di notte, ora italiana, con una particolarità che ha reso il momento ancora più eccezionale: per la settima volta nella storia degli Oscar, il premio è stato assegnato a pari merito. L’attore e comico Kumail Nanjiani, dopo aver aperto la busta, ha annunciato con sorpresa: “È un pareggio, non sto scherzando”. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Valentina Merli e l’amara verità dell’unica vincitrice italiana agli Oscar: “Da noi la cultura è lasciata sola”

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