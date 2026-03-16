Valditara chiede verifiche su par condicio nei dibattiti scolastici sul referendum studenti | Preoccupati

Il ministro dell'Istruzione ha annunciato l'intenzione di rafforzare i controlli nelle scuole per garantire il rispetto della par condicio durante i dibattiti sul referendum. La misura ha suscitato reazioni tra gli studenti, che si sono detti preoccupati per le possibili restrizioni. La questione riguarda la richiesta di verifiche più stringenti sui contenuti e sull'equilibrio delle informazioni presentate negli incontri scolastici.

È polemica per la richiesta del ministro dell'Istruzione di più controlli nelle scuole per verificare il rispetto della par condicio agli incontri sul referendum. "Siamo preoccupati", dicono gli studenti di Rete della Conoscenza che accusano Valditara di strumentalizzare la questione del contraddittorio per avvantaggiare il Sì e sfavorire il No. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Referendum sulla giustizia, Valditara chiede verifiche sulla par condicio negli incontri nelle scuoleIl ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha incaricato gli Uffici scolastici regionali di effettuare verifiche nel caso arrivino... Referendum, Valditara chiede controlli per rispetto par condicio, gli studenti: “Abusa del suo potere”Ultime cartucce da sparare dal caricatore dellepolemichead una settimana dal voto sulreferendum sulla Giustizia. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Valditara chiede Temi più discussi: Referendum sulla giustizia, Valditara chiede verifiche sulla par condicio negli incontri nelle scuole; Referendum sulla giustizia, Valditara: controlli nelle scuole sulla par condicio; Napoli, convegno solo sul Sì al referendum, Valditara: Bravi prof e studenti a lasciare la sala; Referendum, Valditara chiede controlli per rispetto par condicio, gli studenti: Abusa del suo potere. Referendum sulla giustizia, Valditara chiede verifiche sulla par condicio negli incontri nelle scuoleIl ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha incaricato gli Uffici scolastici regionali di effettuare verifiche nel caso arrivino segnalazioni su un eventuale mancato rispetto della ... orizzontescuola.it Referendum sulla giustizia, Valditara vuole i controlli nelle scuole per verificare la par condicioIl ministero dell’Istruzione ha incaricato gli Uffici scolastici regionali di monitorare eventuali segnalazioni sui dibattiti negli istituti ... today.it Assessore Bolzano chiede divieto di social media per bambini. Achammer ha inviato una lettera al ministro Valditara #ANSA - facebook.com facebook Assessore Bolzano chiede divieto di social media per bambini. Achammer ha inviato una lettera al ministro Valditara #ANSA x.com