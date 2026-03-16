Valanga travolge due sciatori su ghiacciaio Presena | uno è grave

Due sciatori sono stati coinvolti in un incidente sulla neve a Ponte di Legno, nel Bresciano, quando una valanga li ha travolti sul ghiacciaio Presena. Uno dei due ha riportato ferite gravi e ora si trova sotto assistenza medica. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare aiuto e verificare le condizioni degli altri coinvolti.

(Adnkronos) – Due sciatori sono stati travolti da una valanga sul ghiacciaio Presena, a Ponte di Legno, nel Bresciano. L'evento si è verificato poco prima delle 13.30 di oggi. I due sono stati soccorsi dai sanitari dell'Areu 118, intervenuti insieme ai tecnici del Soccorso alpino: uno dei due è stato rinvenuto in arresto cardiocircolatorio ed è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Trento. L'altro, rimasto illeso, non ha avuto necessità di cure. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Breno. —[email protected] (Web Info) ------------- Periodicodaily è un marchio di ArToWork sp z o o - Rynek GLowny 28 - 31-010 Krakow POLAND ----------------- NIP 6762667378 - REGON 528402511 - KRS 0001100769 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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