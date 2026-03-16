Due sciatori sono stati coinvolti questa mattina a Ponte di Legno da una valanga che si è staccata a circa 2.000 metri di quota. Uno dei due giovani, di 19 anni, è rimasto sepolto sotto la neve ed è in condizioni gravi. La slavina ha provocato l'intervento immediato dei soccorritori, che stanno lavorando per estrarre e assistenza i coinvolti.

PONTE DI LEGNO (TRENTO) - Valanga travolge due sciatori: la slavina si è staccata questa mattina, lunedì 16 marzo, ad una quota di 2.700 metri nella zona della Conca di Presana, sul versante trentino nel territorio di Vermiglio, nel comprensorio sciistico del Tonale. Le due persone si erano allontanati dalla pista battuta per percorrere un piccolo tratto fuoripista e sono stati investiti dalla valanga. Un 19enne polacco è rimasto sepolto sotto la neve ed è in gravi condizioni, mentre l'altra persona, fratello del giovane, è rimasta illesa. I soccorritori Il ferito è stato trasportato in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Valanga travolge due sciatori fuoripista: 19enne rimasto sepolto sotto la neve. È grave

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