Valanga sul ghiacciaio Presena 2 sciatori travolti | uno è grave

Una valanga si è staccata sul ghiacciaio Presena, nel territorio di Vermiglio nel Trentino. Due sciatori sono stati travolti dall'evento, di cui uno si trova in condizioni gravi mentre l'altro è rimasto illeso. L'incidente si è verificato sul versante del comprensorio del Tonale. Non ci sono altre persone coinvolte nell'episodio.

L'altro sciatore è rimasto illeso. Il cedimento si è verificato sul versante trentino in territorio di Vermiglio del comprensorio del Tonale Ilcedimento di una valangaè avvenuto nella zona delghiacciaioPresenaverso le ore 13 della giornata di oggi, travolgendodue sciatori polacchimentre svolgevano unfuoripistalungo un canalone avente un’altitudine che supera i 2500 metri.Uno dei due è stato trovato illesomentrel’altro, estratto dalla neve in condizioni critiche, sembrerebbe essererimasto gravemente ferito. Ilprimo soccorritoredel ragazzo severamente ferito sul ghiacciaio Presena è statoil fratello, classe2006, rimasto fortunatamente illeso. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Valanga sul ghiacciaio Presena, 2 sciatori travolti: uno è grave Articoli correlati Valanga sul ghiacciaio del Presena: travolti 2 sciatori, uno in arresto cardiacoUna valanga ha travolto due sciatori impegnati in un fuoripista sul ghiacciaio del Presena, nei pressi di Ponte di Legno (Brescia). Valanga si stacca a ridosso delle piste sul Ghiacciaio Presena: travolti vari sciatori, un 16enne è graveL'incidente in mattinata a breve distanza dal Passo del Tonale, quindi tra Trentino Alto Adige e Lombardia. Tutti gli aggiornamenti su Valanga sul ghiacciaio Presena 2... Discussioni sull' argomento Valanga sul Presena: travolto mentre sciava fuori pista, estratto incosciente dalla neve; Presena, scialpinista travolto da una valanga: estratto e trasportato in elicottero al Santa Chiara. Giovane sciatore travolto da una valanga sul ghiacciaio Presena: le sue condizioniUn giovane sciatore polacco travolto da una valanga sul ghiacciaio Presena viene estratto dai soccorritori e elitrasportato in ospedale in condizioni gravi. notizie.it Valanga sul Presena vicino alle piste da sci. Una persona coinvoltaLa slavina è partita di fianco alla pista Presena. A farla staccare due sciatori stranieri. Uno di questi è stato travolto ... rainews.it Valanga sul ghiacciaio del Presena: travolti 2 sciatori - facebook.com facebook MILANO CORTINA | La valanga azzurra e il ritorno della Russia, i volti delle Paralimpiadi. Mazzel e Bertagnolli nove medaglie in due, l'Ucraina domina il biathlon #ANSA x.com