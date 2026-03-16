Valanga sul ghiacciaio del Presena | travolti 2 sciatori uno in arresto cardiaco

Due sciatori sono stati travolti da una valanga sul ghiacciaio del Presena, vicino a Ponte di Legno, in provincia di Brescia. Uno dei due è stato colpito da un arresto cardiaco, mentre l’altro si trova sotto shock. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che stanno cercando di prestare assistenza e valutare la situazione.

Una valanga ha travolto due sciatori impegnati in un fuoripista sul ghiacciaio del Presena, nei pressi di Ponte di Legno (Brescia). Una delle vittime è stata trasportata in ospedale in arresto cardiocircolatorio. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Valanga si stacca a ridosso delle piste sul Ghiacciaio Presena: travolti vari sciatori, un 16enne è graveL'incidente in mattinata a breve distanza dal Passo del Tonale, quindi tra Trentino Alto Adige e Lombardia. Valanga a Conca di Presena, travolti due scialpinisti: uno estratto dalla neve, è gravissimoBrescia, 16 marzo 2026 – Una valanga si è staccata nella zona della Conca di Presena, versante Trentino in territorio di Vermiglio del comprensorio... Tutti gli aggiornamenti su Valanga sul ghiacciaio del Presena... Temi più discussi: Valanga sul Presena: travolto mentre sciava fuori pista, estratto incosciente dalla neve; Il boato e la valanga di grosse dimensioni si stacca vicino alle piste da sci (FOTO). Diverse squadre del soccorso alpino e l'elicottero in quota; Grossa valanga sul Cermis, sciatore dà l'allarme: l'intervento del Soccorso alpino; Valanga nel comprensorio sciistico del Cermis, scatta l’allarme: nessuna persona coinvolta. Valanga sul ghiacciaio del Presena: travolti 2 sciatori, uno in arresto cardiacoUna valanga ha travolto due sciatori impegnati in un fuoripista sul ghiacciaio del Presena, nei pressi di Ponte di Legno (Brescia) ... fanpage.it Valanga si stacca a ridosso delle piste sul Ghiacciaio Presena: travolti vari sciatori, un 16enne è graveL’incidente in mattinata a breve distanza dal Passo del Tonale, quindi tra Trentino Alto Adige e Lombardia. La valanga ha travolto uno sciatore polacco 16enne, semisepolto e elitrasportato in gravi ... fanpage.it Valanga sulla Rava della Vespa: il Soccorso Alpino Abruzzo trae in salvo quattro scialpinisti https://www.terremarsicane.it/valanga-sulla-rava-della-vespa-il-soccorso-alpino-abruzzo-trae-in-salvo-quattro-scialpinisti/ #Attualità #Cronaca #Marsica #Ultimora #C - facebook.com facebook MILANO CORTINA | La valanga azzurra e il ritorno della Russia, i volti delle Paralimpiadi. Mazzel e Bertagnolli nove medaglie in due, l'Ucraina domina il biathlon #ANSA x.com