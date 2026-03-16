Valanga si stacca sul Ghiacciaio Presena e travolge sciatori | grave un minorenne

Una valanga si è staccata sul Ghiacciaio Presena travolgendo alcuni sciatori. Tra le vittime c’è un minorenne che ha riportato ferite gravi. L’incidente si è verificato durante una giornata di sole, quando il fronte di neve si è sollevato improvvisamente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e recuperare le persone coinvolte.

Il muro di neve si è sollevato all’improvviso, trasformando un mattino di sole in un incubo bianco e assordante. In quel momento, il silenzio della montagna è stato spezzato dal boato sordo del distacco, una forza della natura inarrestabile che ha travolto ogni cosa lungo il suo cammino. Un giovane sciatore, nel pieno della sua discesa, si è ritrovato proiettato in una dimensione di puro terrore, sommerso dal gelo e dall’oscurità mentre la massa nevosa lo bloccava in una morsa spietata. Mentre la polvere bianca si posava lentamente, il tempo sembrava essersi fermato, lasciando spazio a una corsa disperata contro i minuti che passano, tra le grida di chi cercava di scavare con le mani nude e la speranza appesa a un filo sottilissimo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Valanga si stacca sul Ghiacciaio Presena e travolge sciatori: grave un minorenne Articoli correlati Valanga si stacca a ridosso delle piste sul Ghiacciaio Presena: travolti vari sciatori, un 16enne è graveL'incidente in mattinata a breve distanza dal Passo del Tonale, quindi tra Trentino Alto Adige e Lombardia. Valanga sul ghiacciaio del Presena: travolti 2 sciatori, uno in arresto cardiacoUna valanga ha travolto due sciatori impegnati in un fuoripista sul ghiacciaio del Presena, nei pressi di Ponte di Legno (Brescia). Approfondimenti e contenuti su Ghiacciaio Presena Argomenti discussi: Il boato e la valanga di grosse dimensioni si stacca vicino alle piste da sci (FOTO). Diverse squadre del soccorso alpino e l'elicottero in quota. Grossa valanga sul Presena vicino alle piste da sci. Una persona coinvoltaLa slavina è partita di fianco alla pista Presena. A farla staccare due sciatori stranieri. Uno di questi è stato travolto ... rainews.it Giovane sciatore travolto da una valanga sul ghiacciaio Presena: le sue condizioniUn giovane sciatore polacco travolto da una valanga sul ghiacciaio Presena viene estratto dai soccorritori e elitrasportato in ospedale in condizioni gravi. notizie.it