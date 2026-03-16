Valanga si stacca a ridosso delle piste sul Ghiacciaio Presena | travolti vari sciatori un 16enne è grave

Una valanga si è staccata questa mattina sul Ghiacciaio Presena, vicino alle piste del Passo del Tonale, coinvolgendo diversi sciatori. Tra loro, un ragazzo di 16 anni è stato trasportato in gravi condizioni. L'evento si è verificato a breve distanza tra il Trentino Alto Adige e la Lombardia, provocando interventi di soccorso immediati.