Valanga si stacca a ridosso delle piste sul Ghiacciaio Presena | travolti vari sciatori un 16enne è grave
Una valanga si è staccata questa mattina sul Ghiacciaio Presena, vicino alle piste del Passo del Tonale, coinvolgendo diversi sciatori. Tra loro, un ragazzo di 16 anni è stato trasportato in gravi condizioni. L'evento si è verificato a breve distanza tra il Trentino Alto Adige e la Lombardia, provocando interventi di soccorso immediati.
L'incidente in mattinata a breve distanza dal Passo del Tonale, quindi tra Trentino Alto Adige e Lombardia. La valanga ha travolto uno sciatore polacco 16enne, semisepolto e elitrasportato in gravi condizioni a Trento. Intervenuti Soccorso Alpino, vigili del fuoco e due eliambulanze. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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