Vacanze di Pasqua 2026 quando chiudono le scuole | iI calendario regione per regione

Durante le vacanze di Pasqua del 2026, le scuole chiuderanno in diverse regioni italiane secondo i calendari regionali. La Pasqua cade domenica 5 aprile, e le date di chiusura variano da regione a regione, con alcune che prevedono periodi di chiusura più lunghi e altre più brevi. La fine delle lezioni e l'inizio delle vacanze si stabiliscono differentemente in tutto il territorio nazionale.

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