Va a dormire e non si sveglia più | Francesca è morta a soli 23 anni

Da bresciatoday.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra sabato e domenica, a Comezzano Cizzago, una giovane di 23 anni è morta nel sonno. La vittima, identificata come Francesca Metelli, si era messa a dormire e non si è più risvegliata. La notizia ha sconvolto la comunità locale, che si è trovata di fronte a una perdita improvvisa e senza spiegazioni. La dinamica della tragedia ha suscitato molta attenzione tra i residenti.

Dramma in paese a Comezzano Cizzago. Nella notte tra sabato e domenica è morta nel sonno la 23enne Francesca Metelli: è andata a dormire e non si è più svegliata. Sono stati i genitori a trovarla esanime nel letto, la mattina di domenica 15 marzo: hanno subito chiamato i soccorsi ma purtroppo non c'era già più niente da fare. I medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La salma è stata ricomposta e affidata alle onoranze funebri Sacchi. Per tutta la vita Francesca aveva convissuto con una cardiopatia congenita: ora riposa alla Casa del commiato Sacchi di Orzivecchi, dove è stata allestita la camera ardente (visite consentite dalle 8 alle 20). 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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