Uyba crolla a Firenze | da 25-18 a 25-9 il disastro

Le Farfalle della Uyba hanno subito una pesante sconfitta contro il Bisonte Firenze, passando da 25-18 a 25-9. La partita si è conclusa con un risultato che mette in discussione le prossime mosse della squadra. La sfida decisiva si è aperta con questa scena di dominio netto da parte delle avversarie.

La sfida decisiva per le Farfalle della UYBA si è aperta con una sconfitta contro il Bisonte Firenze, risultato che impone un ripensamento strategico immediato. Il match disputato al Pala BigMat ha la squadra di Busto Arsizio cedere dopo aver vinto il primo parziale, subendo poi una rimonta netta delle padrone di casa guidate da Knollema. L’allenatore Enrico Barbolini ha già puntato sul prossimo appuntamento fissato per domenica 22 marzo alla e-work arena contro Macerata come momento di riscatto fondamentale. Una partita a due velocità: l’analisi tattica del disastro nel terzo set. L’incontro si è aperto con una prestazione tecnicamente impeccabile da parte delle biancorosse, capaci di chiudere il primo set con un netto 25-18. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Uyba crolla a Firenze: da 25-18 a 25-9, il disastro Articoli correlati Colleferro. Stagione Teatrale “Vittorio Veneto” 25-26. Il primo spettacolo Domenica 25 Gennaio alle ore 18 con la commedia musicale tragicomica “Circo Paradiso”Cronache Cittadine COLLEFERRO – Parte Domenica 25 Gennaio alle ore 18 il cartellone della Stagione teatrale 202526 del Teatro Comunale “Vittorio... Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-01-2026 ore 18:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura all' autostrada A24... Una selezione di notizie su Uyba crolla I Playoff Challenge iniziano con una sconfitta per la Uyba: il Bisonte Firenze si impone 3-1Le farfalle vincono il primo parziale ma subiscono il ritorno delle padrone di casa guidate da Knollema. Domenica 22 marzo la sfida decisiva alla e-work arena contro Macerata ... varesenews.it Uyba, un esordio amaro nei Playoff Challenge: Firenze vince 3-1Le farfalle hanno iniziato bene il match ma hanno poi progressivamente perso terreno. Prossima partita il 22 marzo ... varesenoi.it