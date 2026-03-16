use rosa che spettacolo selargius ko playoff vicini

Nella partita tra Use Rosa e Selargius, la squadra ospite ha vinto con il punteggio di 60 a 54. Use Rosa ha schierato giocatrici come Juhasz con 16 punti e Aijanen con 11, mentre Selargius ha risposto con Mura e Berrad, entrambe a quota 5 punti. La sfida si è disputata a San Salvatore, con le giocatrici che hanno dato vita a un confronto intenso.

Selargius 54 Use Rosa 60 NUOVA ICOM SAN SALVATORE SELARGIUS: Mura, Berrad 5, Ceccarelli 8, Aijanen 11, Juhasz 16, D’Angelo 8, Ingenito 6, Pinna, Ruggeri n.e., Valenti n.e., Blecic n.e., Porcu. All.: Maslarinos. USE ROSA SCOTTI: Lussignoli 1, Ianezic 12, Antonini 2, Vente 18, Rylichova 6, Ruffini, Logoh 4, Ndiaye 8, Casini 5, Manetti 4. All.: Cioni. Arbitri: Servillo e Lilli di Roma Parziali: 12-10; 26-21; 44-37. SELARGIUS – Prestazione di carattere e tenuta mentale per l’Use Rosa Scotti, che sbanca Selargius e si conferma terza in classifica. Decisive due triple di Ianezic nel finale, dopo una serie infinita di errori. Una partita con le... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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