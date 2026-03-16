Gli Stati Uniti e Israele cercano di coinvolgere altri Paesi nel loro conflitto, tentando di estendere la loro influenza e ottenere supporto internazionale. Le due nazioni lavorano attivamente per persuadere governi e alleati a schierarsi, cercando di rafforzare la loro posizione nel confronto in corso. La strategia mira a consolidare il fronte e a far crescere il sostegno esterno alla loro azione militare.

L’Impero sta tentando in tutti i modi di associare alla sua guerra altri Paesi. Stanno provando in tutti i modi a intruppare quelli del Golfo, come dimostra anche l’indiscrezione secondo la quale il principe ereditario Mohamed bin Salman avrebbe chiesto a Trump di proseguire l’attacco per “ tagliare la testa del serpente “, manipolazione diretta a seminare discordia nella regione e a far intensificare gli attacchi iraniani contro Riad per rendere inevitabile la reazione alzo zero dei sauditi (dall’Arabia saudita sono arrivate smentite della notizia in oggetto). Tale manipolazione giunge dopo altre indiscrezioni similari, tra cui quella che vorrebbe che bin Salman sarebbe stato decisivo sulla decisione di Trump di attaccare. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Usa e Israele vogliono coinvolgere altri nella loro guerra

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