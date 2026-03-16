Usa 500 sigarette elettroniche per alimentare una minicar | l'idea dello Youtuber è una lezione sul riuso

Un ingegnere ha utilizzato 500 batterie di sigarette elettroniche usa e getta per alimentare una minicar funzionante. L'operazione dimostra come sia possibile riutilizzare componenti di dispositivi elettronici dismessi. La minicar, alimentata con questa soluzione innovativa, ha raggiunto la mobilità attraverso il riutilizzo di parti esauste. La trasformazione evidenzia un esempio pratico di recupero di materiali elettronici.

L'ingegnere Chris Doel ha trasformato 500 batterie di sigarette elettroniche usa e getta nella batteria d'alimentazione di una minicar perfettamente funzionante. Il progetto, documentato su YouTube, dimostra come il recupero di celle al litio destinate ai rifiuti possa dar vita a un piccolo veicolo capace di coprire brevi distanze a velocità simili a quelle di un motorino. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Dodicimila integratori e 500 sigarette elettroniche, il sequestro delle Dogane Rubano una minicar fuori al Liceo Vittorini all’Arenella, gli studenti vedono tutto dall’aula e filmano il furtoIn seguito all'episodio, il prefetto di Napoli Michele di Bari ha deciso di intensificare i controlli delle forze dell'ordine nel quartiere collinare... EP 299 - Using Plant-Based Compounds CBD & CBG To Treat Metabolic Diseases Contenuti e approfondimenti su Usa 500 sigarette elettroniche per... Discussioni sull' argomento L’esperimento folle: 500 sigarette usa-e-getta per far muovere un’auto elettrica; La minicar elettrica con la batteria fatta da 500 sigarette elettroniche. L’esperimento folle: 500 sigarette usa-e-getta per far muovere un’auto elettricaGrazie alle sigarette elettroniche il creator ha realizzato la prima vettura al mondo con ricarica tramite cavo USB-C ... hdmotori.it La minicar elettrica con la batteria fatta da 500 sigarette elettronicheLo youtuber inglese Chris Doel ha fatto il retrofit più assurdo di sempre: una microcar a svapo ... msn.com Il presidente Usa chiede l’aiuto anche di Regno Unito (che si è rifiutato) e Cina - facebook.com facebook Usa, #Trump: ho il diritto assoluto di imporre #dazi doganali Presa di posizione su Truth dopo bocciatura Corte Suprema x.com