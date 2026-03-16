Uragano Conad su Mirandola

Un uragano di punti ha investito il Mirandola Conad Stadium durante la partita, con giocatori come Galliani che ha totalizzato 6 punti, Maletti 11 e Spagnol 13. La formazione comprendeva anche altri atleti come Antonaci, Schincaglia e Rustichelli, oltre a vari subentranti. La gara si è svolta nel rispetto delle regole, senza incidenti di rilievo.

MIRANDOLA CONAD STADIUM MIRANDOLA: Catellani L. (L), Antonaci 4, Schincaglia 1, Sitti, Flemma ne, Rustichelli (L), Galliani 6, Maletti 11, Spagnol 13, Egwaoje ne, Scaglioni 4, Montaggioli 2, Grue 1, Storchi 1. All. Bicego. CONAD TRICOLORE REGGIO EMILIA: Bertoni 3, Signorini 5, Chevalier 9, Marini (L), Scaltriti 5, Barone, Mian 4, Alberghini 6, Catellani M., Sighinolfi 12, Sanguanini 1, Zecca (L), Mazzon 8, Santambrogio 3. All. Zagni. Arbitri: Resta e De Luca. Parziali: 22-25, 18-25, 15-25. L’uragano Conad (54) si abbatte su Mirandola (20). Troppo forte la voglia della capolista di dimenticare la sconfitta nella finale di Coppa Italia e di... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Uragano Conad su Mirandola Articoli correlati La Conad cede un set poi si mangia MirandolaCONAD 3 MIRANDOLA 1 CONAD TRICOLORE: Bertoni, Signorini 2, Chevalier 20, Marini (L), Scaltriti 13, Barone ne, Mian 14, Alberghini 8, Catellani M. Volley Serie A3: Catellani e compagni giocano a Mirandola, che ha già conquistato la salvezza. La Conad chiude la regular seasonLa Conad (51) chiude la regular season di A3 con la trasferta delle 18 di Mirandola (20).