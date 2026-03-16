Uomini e Donne registrazione 16 Marzo 2026 | le anticipazioni

Uomini e Donne torna in studio con la registrazione del 16 Marzo 2026 e, dalle prime informazioni disponibili, la puntata avrebbe subito imboccato una strada movimentata. Tra il parterre Over e il trono di Ciro Solimeno, infatti, emergono uscite di scena, accuse che fanno rumore e reazioni che rischiano di riaprire nuovi scontri. Ecco, punto per punto, tutte le anticipazioni riportate sulla registrazione odierna. Gravissima segnalazione su Alessio Rubeca dopo la scelta di Sara Gaudenzi Edoardo Nestori lascia Uomini e Donne. La registrazione del 16 Marzo 2026 si apre con Edoardo Nestori che decide di lasciare il programma. In teoria sarebbe un addio definitivo, ma ciò che è certo è che se ne va dallo studio. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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