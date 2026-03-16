Cristiano Lo Zupone e Asmaa Baladi, conosciutisi nel programma Uomini e Donne, hanno deciso di allontanarsi dai social per dedicare più tempo alla loro relazione. Dopo aver lasciato il pubblico con alcuni passi importanti, Cristiano ha smentito pubblicamente una crisi con Asmaa, affermando che sono ancora vicini e concentrati su di loro.

Cristiano Lo Zupone e Asmaa Baladi si sono innamorati a Uomini e Donne e dopo essere usciti insieme dal programma di Maria De Filippi hanno compiuto passi importanti. Tornati nello studio del dating show lo scorso anno avevano annunciato di essere in attesa del loro primo figlio, nato lo scorso luglio. In quella occasione l'ex cavaliere le ha fatto la proposta di matrimonio, entrambi erano emozionatissimi. Sui social si sono mostrati spesso affiatati e innamorati, ma nell'ultimo periodo non hanno condiviso la loro quotidianità con i fan. Deianira Marzano ha fatto sapere che sarebbero in crisi, lui però sui social ha fatto chiarezza. Tramite le sue storie di Instagram l'ex cavaliere di Uomini e Donne e ha fatto sapere che il silenzio sui social non rappresenta necessariamente un momento di crisi o rottura. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Uomini e Donne, Cristiano smentisce la crisi con Asmaa: “Lontani dai social per dedicarci a noi”

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