Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 16 marzo 2026 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

Oggi, su Canale 5, va in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, con la diretta streaming disponibile. La trasmissione, condotta da un noto volto televisivo, presenta sia il Trono Over sia il Trono Classico. Le anticipazioni indicano che i protagonisti si incontreranno per discutere e vivere nuove dinamiche. La puntata è prevista per il 16 marzo 2026.

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di lunedì 16 marzo 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Elisabetta decide di lasciare il programma. Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal trono di Sara. La tronista è uscita in esterna con Alessio, ma decide di ballare con Matteo. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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