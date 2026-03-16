Uno Gnomo chiamato Cucuzzolo a Centrale Preneste Teatro

Domenica 22 marzo alle 16, presso il Centrale Preneste Teatro in Via Alberto da Giussano, a Roma, si terrà la rappresentazione di

Per la rassegna Infanzie in gioco 2025-2026 a Centrale Preneste Teatro in Via Alberto da Giussano, 58 a Roma (zona PignetoMalatesta), appuntamento domenica 22 marzo alle 16.30 con "Le stelle di sotto - Uno Gnomo chiamato Cucuzzolo" della Compagnia Ruotalibera Teatro. Il testo e la regia sono di Tiziana Lucattini, mentre sulla scena ci sono Fabio Traversa e Alessandro Garramone. Cucuzzolo è uno gnomo che non vuole fare la vita dei suoi fratelli che lavorano in miniera come da sempre fanno gnomi e nani. Raccogliere pietre preziose, pulirle, contarle, catalogarle, tornare a casa, mangiare, bere e dormire per ricominciare il giorno dopo. La vita è tutta così. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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