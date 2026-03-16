una svolta cruciale per la casa dei comuni

Gianfranco Gafforelli è stato eletto nuovo presidente della Provincia, confermando le aspettative della vigilia. La sua vittoria è risultata chiara nei risultati ufficiali, dopo aver superato gli altri candidati in una competizione che ha visto una partecipazione significativa. La consultazione si è svolta senza intoppi e i dati definitivi hanno confermato la sua posizione di leader tra gli elettori.

ITALIA. Era il favorito nei numeri della vigilia, si è confermato nelle urne. Gianfranco Gafforelli è il nuovo presidente della Provincia. Una vittoria che viaggia (anche) sulle spalle dei piccoli Comuni, arrivati con una partecipazione ben superiore agli ultimi anni. Per il centrodestra la battaglia era cruciale, e lo spiegamento di forze è stato a tappeto, giocando pure sull’arma dell’affluenza: lo stesso Gafforelli ha percorso palmo a palmo tutta la Provincia, ma a muoversi sono state anche le segreterie di partito e gli «istituzionali», a partire dai consiglieri regionali. Una «potenza di fuoco» difficile da contrastare per il presidente uscente, Pasquale Gandolfi, che ha puntato sul suo ruolo istituzionale, anche di guida dell’Unione delle Province italiane, e sui risultati positivi del governo condiviso di questi anni. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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