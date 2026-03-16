Una scomoda circostanza | un neo-noir dall’anima punk – Recensione

Nel settembre del 1998, viene raccontata la storia di Hank Thompson, un ex talento del baseball la cui carriera si interrompe bruscamente a causa di un incidente stradale. Il film presenta un’ambientazione neo-noir con tinte punk, seguendo le vicende di un personaggio segnato dal passato e dalla perdita. La narrazione si concentra sulle conseguenze di quell’evento e sui personaggi coinvolti nella vicenda.

Settembre 1998. Hank Thompson è un ex talento del baseball la cui carriera è finita prematuramente in seguito a un drammatico incidente stradale. Riciclatosi come barista nel Lower East Side di New York, si trascina tra sbronze colossali e la relazione con la fidanzata Yvonne, sempre più stanca dei suoi problemi d’alcolismo. Una sera accetta di fare un favore al vicino Russ, cresta e indole punk, mentre questi si trova fuori città, ovvero badare al gatto durante la sua assenza. Ma il protagonista di Una scomoda circostanza ignora che da quel momento la sua vita sprofonderà in un incubo ad occhi aperti. Alla sua porta infatti iniziano a bussare figure sempre più pericolose, da mafiosi russi a criminali ebrei fino a poliziotti corrotti, in cerca di Russ e di qualcosa che questi si sarebbe lasciato indietro. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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