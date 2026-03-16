Una Prato più serena per vivere | In futuro rispetto bontà e felicità

Una filastrocca dedicata a Prato è stata scritta dalla classe 5C della scuola primaria “C. Puddu” per raccontare la città dal punto di vista dei bambini. Il testo trasmette un’immagine di Prato come un luogo più sereno in cui vivere, evidenziando valori come rispetto, bontà e felicità. La poesia riflette i sentimenti dei piccoli studenti nei confronti della loro città.

Una filastrocca dedicata a Prato. La 5C della scuola primaria “C. Puddu“ ha deciso di raccontare la città come la vedono i bambini. "Descriviamo le cose che ci piacciono di più e con quello che immaginiamo per il futuro e la filastrocca per noi è la forma più bella, perchè le rime ci aiutano a far volare la fantasia e a spiegare le nostre idee in modo allegro". Così sono uscite tante idee: parchi, alberi, biciclette, animali, biblioteche. "Nella nostra immaginazione - raccontano gli studenti - la città ha una forma circolare, come un grande girotondo. Intorno scorre il Bisenzio che abbraccia Prato e la rende fresca e piena di vita. Lungo le sue rive c’è tanto verde. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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